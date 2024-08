Notizie Udinese | L’arrivo di Estevez mette in bilico Ebosele ed Ehizibue

L'arrivo in bianconero dell'esterno Esteves cambierà sicuramente le rotazioni e le gerarchie in rosa. L'ex Pisa sarà il titolare, rendendo così non indispensabili determinati giocatori che ricoprono il suo stesso ruolo. Le situazioni che tengono banco in casa bianconera sono due: Ebosele ed Ehizibue, che piacciono rispettivamente in Turchia al Galatasaray e in Bundesliga.