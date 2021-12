Notizie Udinese – Arslan: ”Futuro in Turchia? No, resto qui. Cioffi…”

Tolgay Arslan ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo futuro, ma non solo. Le sue parole

Redazione

Dall'arrivo di Gabriele Cioffi, l'Udinese sembra essere rinata. Il tecnico toscano ha portato una ventata d'aria fresca e di entusiasmo. I risultati si sono visti subito: due vittorie ed un pareggio in tre gare. Peccato per il match non giocato contro la Salernitana. Un giocatore che ha cambiato marcia è sicuramente Tolgay Arslan. Il centrocampista, dopo un inizio di stagione difficile, è tornato su alti livelli. Nel frattempo, il tedesco ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni principali.

Futuro

Salvo sorprese, l'Udinese eserciterà l'opzione per il rinnovo del contratto di Arslan. Ecco il suo pensiero. ''Io sono solo felice, voglio rimanere qui dove c'è una grande organizzazione. La Serie A è bellissima, un campionato forte, non vedevo l'ora di continuare a giocarci. Ora come ora non tornerei in Turchia. Il campionato italiano mi piace tantissimo e e voglio restarci. Ruolo che preferisco? A me piace più giocare da play. In Turchia, al Besiktas, lo facevo nel 4-2-3-1. Qui ho giocato spesso da mezzala, ma ora Cioffi mi sta avvicinando di più a Walace. Anche se sono d’accordo con chi dice che il regista puro non esiste più. E’ il calcio che è cambiato tanto: molto più veloce e fisico''

Passato

Il tedesco ha ricordato anche le sue vecchie esperienze. ''A 13 anni facevo il numero 10 a Dortmund. Ho giocato anche nelle nazionali giovanili tedesche fino all’Under 21. Tuttavia, è stato un errore, perché poi non sono potuto tornare nella maggiore turca che mi voleva. Ho messo in mezzo anche gli avvocati, ma non c’è stato nulla da fare. Besiktas? Ho vinto due titoli. Una bella esperienza. Purtroppo è finita male. Il club non mi pagava da cinque mesi da cinque mesi e io volevo i miei soldi. Non volevo andare in tribuna per una questione di soldi. Mi hanno sospeso. Per me, a quel punto, col presidente era finita. Mi misi d’accordo col Fenerbahce dove sono arrivato, però, in un periodo di declino della squadra''. Ma non finisce qui. A breve inizierà la sessione invernale del mercato. Marino è pronto. Ecco il nuovo obiettivo <<<