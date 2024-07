Ex Udinese | Tolgay Arslan lascia il Melbourne City: tutti i dettagli

L'ex Udinese, Tolgay Arslan è pronto per iniziare una nuova avventura nel mondo del calcio. Dopo una grandissima stagione con il Melbourne City in cui è riuscito a mettere a referto ben 19 reti e 7 assist in 34 partite, ha deciso di cambiare e probabilmente tornare nel nuovo continente per dire la sua. Possiamo dire che in Australia ha dimostrato di essere totalmente fuori categoria.