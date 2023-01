Udinese-Empoli | Arslan: “Abbiamo lavorato molto. Vogliamo vincere”

Manca meno di un'ora alla prima partita dell'anno per l'Udinese. Gli uomini di Sottil trovano alla Dacia Arena una squadra ostica come l'Empoli, protagonista fin ora di un campionato tranquillo, a più dieci sulla quota salvezza. L'avversario di giornata non sarà quindi dei più semplici da affrontare. Adesso non è più tempo per scherzare ma bisogna iniziare a fare sul serio e una vittoria terrebbe vivi i sogni per un posto in Europa. Del match ha parlato Arslan ai microfoni di Dazn.