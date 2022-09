Notizie Udinese – Parla Arslan: “Non ho nessuna intenzione di andarmene”

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Oggi si riparte e si proverà in tutti i modi a dire la propria sul campo da gioco. L'inizio di campionato dell'Udinese è stato a dir poco clamoroso ed infatti la classifica parla chiaro sedici punti in sole sette partita, stiamo parlando di una media a dir poco clamorosa e di altissimo livello. Con questo ruolino di marcia si può veramente continuare a sognare in tutti i modi. Nel frattempo non perdere le dichiarazioni di Tolgay Arslan. Il centrocampista vuole fare la differenza a tutti i costi.