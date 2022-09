Udinese | Arslan segna, ma nel mentre i ladri gli svaligiano casa

Una brutta sorpresa sconvolge il centrocampista tedesco, nel giorno del suo primo gol stagionale con la maglia dei friulani

Redazione

Una brutta sorpresa ha colpito il centrocampista tedesco, in gol nella giornata di ieri. Dopo una settimana da sogno, impreziosita dalla laurea e dalla prima rete stagionale in maglia bianconera, ecco arrivare una notizia terribile. Infatti, negli stessi istanti in cui metteva a segno la marcatura di testa che chiudeva il match contro i nerazzurri e regalava agli uomini di Sottil il primo posto momentaneo, Tolgay Arslan, centrocampista dell'Udinese, subiva un furto nella propria villa di Pagnacco, in provincia di Udine.

Il colpo, messo a segno dai mal viventi, è stato quantificato dalla questura di Udine per un ammontare di circa 12mila euro. I ladri, dopo aver scardinato la porta finestra dell'abitazione e dopo aver approfittato dell’assenza del proprietario, impegnato nel lunch match della Dacia Atena, sono entrati. La refurtiva riguarda monili in oro e 2 computer portatili. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, ma quello che filtra dagli ambienti vicino al calciatore è che i carabinieri di Remanzacco hanno iniziato le indagini.

Furto da 12mila euro

Il mediano tedesco, decisivo grazie alla rete del 3-1 che ha messo il sigillo definitivo nella vittoria dei bianconeri nei confronti dei nerazzurri, ha scoperto del furto soltanto in serata, quando è rientrato nella propria abitazione. Dopo aver notato segni di effrazione e le stanze messe a soqquadro, non gli è rimasto altro che segnalare il fatto alle forze dell’ordine. Ora si attendono aggiornamenti a riguardo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese-Inter <<<