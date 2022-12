L’Udinese asfalta la Cremonese (1-3) con Arslan e Success

Alla Cremonese sono bastati 12 minuti per sbloccare la partita. Una punizione battuta forte e tesa nell'area di rigore bianconera si è infranta su Beto che, senza volerlo, ha spiazzato il suo portiere. Insomma, il più classico degli autogol. Eppure, ai bianconeri sono bastati pochi secondi per sfiorare il gol del pareggio con capitan Pereyra.

Il gol dell' 1-1 , però, non ha tardato ad arrivare grazie ad un'azione sontuosa targata Success, Beto e Arslan . Quest'ultimo sarà autore di una doppietta arrivata dopo una progressione solitaria nell'area avversaria. Insomma, autogol di Beto, doppietta di Arslan e scuse del gigante portoghese che, dopo l'assist, ha siglato un gol da applausi. Assist del solito Success, migliore in campo, e colpo d'esterno di Beto che è riuscito a metterla lì dove Carnesecchi non sarebbe mai potuto arrivare. Nel secondo tempo, però, cambia tutto.

Secondo tempo e pagelle

Nella seconda parte del match l'Udinese ha tirato il freno a mano. La Cremonese ha preso il controllo del gioco senza riuscire ad impensierire realmente Marco Silvestri che si è fatto trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa. Insomma, nei secondi 45 minuti di gioco i friulani hanno creato poco ma hanno difeso in maniera ordinata e senza affanni. Ottima dimostrazione da parte del pacchetto difensivo, del centrocampo e applausi per il reparto offensivo che continua ad essere la solita macchina da gol di inizio stagione. Eppure, non sono mancate delle prestazioni individuali sottotono. Ecco le pagelle (senza filtri) di Mondoudinese.it <<<