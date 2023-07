Udinese-Ask Klagenfurt 5-1 / Grande partita di Lovric e Samardzic

L'Udinese scende in campo per il suo secondo impegno stagionale. La squadra di Andrea Sottil si vuole confermare in forma smagliante dopo la grande prova di questa domenica. Anche oggi l'avversario non è dei più forti, ma farà di tutto per mettere in difficoltà la società della famiglia Pozzo. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la cronaca Live del match: