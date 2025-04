Udinese – Assenza pesante in casa granata: un difensore out

Il prossimo appuntamento per l'Udinese in campionato è una trasferta contro il Torino , che ieri ha subito una sconfitta di misura sul campo del Como .

Per la sfida contro i bianconeri, i granata dovranno fare a meno di uno dei loro giocatori chiave: Saul Coco . Infatti, l'ex bianconero ha ricevuto un'ammonizione che lo terrà fuori dalla gara e, essendo già diffidato, sarà disponibile per la partita contro il Napoli .

È ancora presto per valutare come il tecnico granata sostituirà il 26enne, ma si ipotizza l'impiego di Walukiewicz e di Masina, un altro ex bianconero che ha saputo lasciare il segno durante il suo trascorso con la squadra friulana. Le ultime di mercato: Triplo addio per Pozzo: in arrivo 100 milioni