Udinese – Assenza di Walace pesa come un macigno: il punto sul sostituto

L'assenza del brasiliano Walace pesa davvero come un macigno in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco il punto sul sostituto

Per la prima volta nel corso di questa stagione, non ci sarà sul campo da gioco il brasiliano Walace. Titolarissimo ed unico giocatore di movimento ad aver giocato tutte le partite, ora è pronto per prendersi una settimana di pausa forzata contro i biancocelesti. Proprio per questo motivo Gabriele Cioffi cerca una soluzione momentanea.