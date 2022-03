Udinese / Assurdo e inspiegabile ma forse c’è qualcosa che non sapete…

La retroguardia di mister Cioffi sembrava essere il reparto che funzionava meglio, fino a ieri. Andiamo a scoprire che cosa è successo

Il team bianconero fino a ieri sembrava aver trovato una solidità difensiva d'altri tempi. Mister Cioffi aveva trovato la quadratura del cerchio con i tre difensori Pablo Mari, Perez e Becao. Con loro a protezione di Marco Silvestri erano arrivati tre pareggi e una vittoria ed avevano incassato solo quattro gol in altrettante partite. Anche senza guardare queste statistiche quando scendeva in campo, la difesa friulana dava l'impressione di essere sempre ben disposta e, anche se un po' ruvida (cinque cartellini gialli in quattro partite per la difesa bianconera), difficile da oltrepassare. Andiamo a vedere ora il disastro difensivo contro il Napoli. Cos'è successo?

10 minuti horror

Ieri alle 18.45 l'Udinese ha affrontato il Napoli e ne è uscito sconfitto, 2 a 1 al Maradona. Il problema non è il risultato che potrebbe sembrare anche giusto, quanto la fase difensiva nei secondi 45 minuti. Inizia tutto al rientro dagli spogliatoi quando Luciano Spalletti manda in campo Mertens al posto di Fabian Ruiz, è vero che il belga non segna e non fornisce nessun assist ma cambia decisamente il volto della squadra campana. Entrambi i gol azzurri portano la firma di Victor Osimhen. Imprendibile, prima, al 52esimo quando di testa anticipa il numero 13 bianconero Udogie e insacca per il pareggio. Poi, 10 minuti dopo, al 62esimo è ancora il nigeriano che, questa volta su assist rasoterra di Di Lorenzo, anticipa Pablo Mari e porta in vantaggio il Napoli. Riprendendo le statistiche sui cartellini sopra riportate, andremo ad aggiungere un giallo a Zeegelaar e il rosso pesante per Mari. Ma non finisce qui! Ecco cos'è cambiato e cosa ha portato alla debacle di ieri...

Chi è il problema?

Ovviamente la colpa del tracollo della difesa non si può ricondurre ad un solo nome. Però dobbiamo mettere agli atti che nel momento in cui Cioffi non si è affidato ai tre ragazzi menzionati all'inizio, e per un motivo o per un altro ha dovuto mescolare le carte, si è ritrovato a subire 6 gol in due match (quello di Verona e quello di ieri a Napoli). In entrambi i casi non c'era Perez e il mister aveva schierato MarvinZeegelaar come terzo di difesa. E non è ancora tutto: siete d'accordo con le nostre pagelle? Ecco tutti i voti! <<<