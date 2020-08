Astoria Macchine Caffè diventa Official Partner di Udinese Calcio

Astoria, storico marchio di macchine per caffè espresso professionali, diventa Official Partner di Udinese Calcio, un accordo triennale che si propone di valorizzare lo stile italiano in un ambiente multifunzionale e futuristico come lo stadio Friuli.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti di avere stretto questa partnership” ha commentato il dott. Federico Gallia, presidente di Astoria “Per Astoria si tratta di un’interessante occasione di networking. Esattamente come la nostra azienda, anche Udinese Calcio è una società storica ma allo stesso tempo giovane, dinamica e in continua evoluzione.” “Viviamo con entusiasmo e orgoglio questa nuova partnership con Astoria – commenta il Direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino -. Un’azienda veneta tra le più innovative nel proprio settore, giovane e attiva, fondata su valori forti come l’artigianalità e l’innovazione.”.

In tutte le aree dell’Udinese Club House saranno installate Core200, Tanya Caps e la nuovissima Storm, il cui marchio, Storm Barista Attitude, nasce per garantire piena libertà di espressione al barista professionista, fondendo nei propri prodotti artigianalità a tecnologie innovative e sofisticate. La presenza del marchio si esprimerà attraverso i led bordo campo oltre a comparire sui backdrop per le interviste dopo gara ai veri protagonisti, i giocatori.

FONTE Beverfood.com