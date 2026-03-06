Atalanta-Udinese | Runjaic: “Solet e Atta ci saranno? Vi dico che…”

La sfida tra l'Atalanta e l'Udinese si avvicina a grandissimi passi. Non perdiamo un secondo ed ecco la conferenza di mister Kosta Runjaic

Nicola Badursi 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 12:33)

"Sin dal primo giorno stiamo cercando di creare una bella atmosfera, visto che è fondamentale per svolgere un bel lavoro. Sono soddisfatto nei nostri passi in avanti, ma soprattutto sono soddisfatto di come i nostri calciatori si stanno mettendo a disposizione. Nonostante le tre sconfitte abbiamo tenuto fede al nostro metodo di lavoro. La vittoria con la Fiorentina testimonia che tutto ha funzionato bene a partire dal pubblico".

Difesa a tre con Mlacic? — "La notizia della perdita di Bertola non è stata una bella notizia. Solet speriamo di riaverlo per la sfida con la Juventus, ma non vogliamo rischiare: stessa cosa per Arthur Atta. Abbiamo giocato principalmente a tre, ma bisogna sapersi adattare. Devo dire che Mlacic è molto giovane e deve ancora integrarsi ma si è messo in mostra nel corso dell'ultima sfida".

Il punto su Atta — "Atta si è allenato in settimana ed è convocabile. Davis si è visto quanto sia un giocatore importante, non ha avuto problemi nel corso dei minuti giocati quindi ci sarà. Gli unici non convocabili sono Solet, Bertola e Zanoli".

