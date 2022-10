Udinese-Atalanta / Alza bandiera bianca un titolare: colpo di scena

Il team friulano continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Nelle ultime ore è arrivata una notizia che non fa piacere

La squadra allenata da Andrea Sottil non vede l'ora di fare la differenza e scendere sul campo per poter dire la sua. Stiamo parlando di un team che nelle prime otto giornate ha sorpreso tutti e che vuole continuare a vincere senza fermarsi. Siamo a sei vittorie di fila, ma questo deve essere solo un punto d'inizio per potersi togliere molte soddisfazioni nel corso del tempo. Nelle ultime ore, però, è arrivata una notizia che fa preoccupare tutti i tifosi friulani. Secondo la Gazzetta dello Sport, un titolarissimo è costretto ad alzare bandiera bianca. Una situazione spiacevole e che complica inevitabilmente la preparazione alla partita di domani.

Il giocatore al centro dell'articolo è Rodrigo Becao. Senza ombra di dubbio, stiamo parlando di uno dei perni centrali di questa Udinese. Un giocatore che da inizio anno continua a fornire prove di una certa qualità ed infatti si è preso un posto da titolarissimo, oltre che la candidatura a miglior giocatore della Serie A per il mese di Settembre. Nelle ultime ore, però, sembra aver riscontrato un problema in allenamento e di conseguenza la sua presenza sembra essere a forte rischio. Un big match senza il brasiliano si complica ancora prima di iniziare, ma mister Andrea Sottil non può fare altro che pensare a chi dovrà sostituirlo.

Il sostituto prescelto

Come terzo centrale e braccetto di destra c'è un nome che è già stato deciso: Enzo Ebosse. Il giocatore ex Angers ha ben figurato contro la Roma di José Mourinho, adesso deve fare il possibile per potersi riconfermare. Non sarà un impegno semplice e di conseguenza possiamo anche aspettarci delle sorprese dell'ultimo minuto, ma al momento resta il camerunense come unico favorito.