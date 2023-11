Udinese-Atalanta 1-1 / Il commento: così fa davvero malissimo

L'Udinese parte subito nel migliore dei modi con le sue idee e con la voglia di attaccare gli spazi che l'Atalanta potrebbe effettivamente lasciare. Dopo 22 minuti l'occasione migliore è quella capitata sui piedi di Festy Ebosele che dopo uno scatto poderoso si trova davanti a Carnesescchi, ma cade per terra. Intorno alla mezz'ora arriva l'occasionissima per Isaac Success. Ferreira fa una sgroppata clamorosa ed arriva in porta, dove salta l'estremo difensore e viene atterrato. Il nigeriano si porta sul dischetto, spiazza il portiere ma mette il pallone sul palo. Da quel momento inizia il vero e proprio delirio. Prima Samardzic colpisce una traversa senza senso e subito dopo Walace (complice una deviazione) porta in vantaggio i bianconeri. Passiamo al commento della seconda frazione <<<