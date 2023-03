Atalanta-Udinese 0-0 / Il commento e gli highlights del match odierno

La partita inizia subito in maniera molto vivace con entrambe le squadre disposta a dare tutto pur di portarsi in vantaggio. La prima grande occasione da gol è però sui piedi di Sandi Lovric che si trova solo davanti a Musso, ma è costretto a calciare con il piede debole ed infatti la palla finisce larga senza problemi per il portiere argentino. La Dea cerca di rispondere in tutti i modi ed infatti ha una grande occasione con Maehle che a pochi centimetri dalla porta, però, non riesce a controllare il tiro e spara alto sulla traversa. Poco prima della fine della prima frazione è costretto ad uscire dal campo uno dei calciatori più importanti per la Dea: Teun Koopmeiners.