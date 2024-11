Atalanta-Udinese | Parla il direttore Nani: “Manca un rigore! Il VAR dov’è?”

Da dove vuole partire?

"Io continuerò a venire in sala stampa fino a quando ci sarà qualcosa che non funziona. Io per l'Udinese mi aspetto un libro (facendo riferimento alla lettere del Monza, ndr). Io dalla tribuna mi sono accorto in maniera chiara del fallo di mano di Isak Hien. Posso capire che il direttore di gara non lo ha visto, ma il VAR? Questo fallo di mano perché non è stato visto? Io vengo in sala stampa e cerco di farlo notare in maniera educata. L'Atalanta è una grande squadra ed ha giocato un'ottima partita, oggi la colpa è anche nostra perché non abbiamo chiuso la partita. Sul gol annullato, dite voi perché non voglio solo lamentarmi".