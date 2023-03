News Udinese – L’Atalanta in emergenza difesa / Arriva un nuovo forfait

Per Gasperini la sfortuna sembra non avere limiti, proprio in queste ultime ore arriva l'ufficialità di un difensore che alza bandiera bianca

La squadra allenata da Gian Piero Gasperini continua a vivere un momento tutt'altro che fortunato. Proprio in vista del match di domani pomeriggio si attiva una vera e propria emergenza difensiva. Gli orobici dovranno fare a meno sicuramente di Giorgio Scalvini che ieri pomeriggio ha confermato il suo infortunio alla caviglia (distorsione con interessamento del legamento) e probabilmente non solo lui. In questo istante il tecnico della Dea sta cercando soluzioni in vista di un match decisivo e che non si può sbagliare, soprattutto dopo questo mese di Febbraio che è stato da incubo per tutti i fans della Dea. Nel frattempo andiamo a vedere chi è il secondo difensore che deve alzare bandiera bianca in vista del match di domani pomeriggio.

Come detto in precedenza, Scalvini non è l'unico che dovrà rinunciare alla partita contro l'Udinese. Proprio negli ultimi minuti è arrivata anche la conferma dell'infortunio da parte di José Palomino. Anche l'argentino è costretto a dover saltare il match di domani ed adesso tocca al tecnico ex Genoa cercare delle possibili soluzioni. La difesa titolare sembra essere già scritta, visto che i giocatori disponibili e di ruolo sono contati ma fino alla fine potrebbero esserci delle sorprese dell'ultimo minuto.

I tre titolari — Sicuramente due dei tre posti saranno riservati a Rafael Toloi (che giocherà sulla destra) e Berat Djimsiti (pronto per lavorare sulla sinistra). Resta un piccolo dubbio per il centrale della difesa. In questo momento sembra essere in vantaggio Merih Demiral, ma potrebbe essere anche possibile il rientro da titolare (dopo diverso tempo) di Caleb Okoli. Il difensore ex Cremonese non scende in campo dalla prima parte di stagione ed ora potrebbe essere arrivato il momento del rientro.