Atalanta-Udinese / Le formazioni ufficiali: esordio dal primo per Ebosele

L'Udinese ha lavorato in maniera molto intensa in vista di questa giornata di campionato. Dopo diverso tempo a secco di vittorie, è arrivato il momento di riscattarsi e non ci saranno più scuse. L'impegno odierno non è dei più semplici, visto che bisogna affrontare una buona Atalanta che a parte l'ultimo mese ha fatto un campionato molto buono. Ad un'ora dal match non puoi perdere le scelte ufficiali dei due tecnici. Partiamo con le formazioni ufficiali e le decisioni di mister Andrea Sottil per l'Udinese e mister Giampiero Gasperini per la Dea. Ci si aspettava qualche sorpresa e proprio qualche sorpresa è stata confermata.