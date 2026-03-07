La sfida tra Udinese ed Atalanta è alle porte. Un match fondamentale per la squadra gestita da mister Runjaic. Tutti i dettagli e le ufficiali con le scelte dei tecnici pronti per provare a portare a casa tre punti fondamentali.
mondoudinese udinese news udinese Atalanta-Udinese | Formazioni ufficiali: le scelte di Runjaic e Palladino
udinese
Atalanta-Udinese | Formazioni ufficiali: le scelte di Runjaic e Palladino
La sfida tra Udinese ed Atalanta è alle porte. Un match fondamentale per la squadra gestita da mister Runjaic. Tutti i dettagli e le ufficiali con le scelte dei tecnici pronti per provare a portare a casa tre punti fondamentali. Atalanta...
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
Udinese (3-5-2): Okoye; Mlacic, Kristensen, Kabasele; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Un titolarissimo potrebbe non rinnovare, una piccola rivoluzione sulla fascia destra. Tutti i dettagli sul contratto <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA