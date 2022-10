Udinese-Atalanta / La fotogallery dell’incontro: i quattro istanti decisivi

Il team bianconero interrompe il suo bottino di sei vittorie di fila. Oggi, però, nessuno esce scontento dalla Dacia Arena visto che per l'ennesima volta, gli uomini di Andrea Sottil, hanno dimostrato di poter fare la differenza sotto tutti i punti di vista.

Il due a due odierno è stato pieno di emozioni e sicuramente non ci si è annoiati dal primo all'ultimo secondo del match. Tra ribaltamenti di fronte e reti che sono arrivate da una parte all'altra, quella tra Udinese e Atalanta si candida come match più bello di questa giornata. Ecco la fotogallery: tutto in quattro istanti <<<