Atalanta-Udinese | Imprevisto Dea! Gasperini perde un titolarissimo

Un vero e proprio imprevisto per l'Atalanta che dovrà fare a meno di un calciatore di assoluto livello nel corso della sfida di campionato con l'Udinese. Mister Gasperini sta cercando la situazione migliore per sopperire ad un'assenza decisamente pesante, anche se allo stesso tempo potrebbe esserci un ritorno degno di nota.

Sead Kolasinac non sarà protagonista ed anzi alza bandiera bianca in maniera ufficiale. Al suo posto dovrebbe giocare da titolare Odillon Kossounou. Da segnalare anche il rientro di un altro calciatore fondamentale come Giorgio Scalvini che sembra aver smaltito l'infortunio della scorsa annata. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. I Pozzo stanno per chiudere un colpo <<<