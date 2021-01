Atalanta, Gasperini: “Udinese ottima squadra nonostante le difficoltà”

UDINE – Domani pomeriggio l’Udinese tornerà in campo, alla Dacia Arena, per recuperare la decima giornata di campionato contro l’Atalanta. La partita venne rinviata per maltempo lo scorso dicembre 6 dicembre. Classifica alla mano, si tratta di una sfida a dir poco fondamentale per la compagine friulana, reduce da due sconfitte consecutive e soltanto tre punti conquistati nelle ultime sette partite. L’ultima vittoria risale ormai a oltre un mese, con il 3-2 rifilato al Torino. In conferenza stampa Gian Piero Gasperini, allenatore della squadra bergamasca, ha presentato la sfida: “Siamo alla vigilia di un impegno molto duro. Sappiamo che domani andremo ad affrontare un’ottima squadra che, nonostante le difficoltà, sta comunque dimostrando di avere dei valori importanti. Spesso l’Udinese ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Il campionato è molto equilibrato, ci sono squadre difficili da superare anche nella parte bassa della classifica. Non so che gara verrà fuori, loro hanno un modulo speculare al Genoa, che domenica ci ha dato fastidio creandoci qualche problema. Si tratta di squadre che possono togliere punti a qualsiasi avversario e in certe occasioni lo hanno concretamente fatto”.

SULLA CLASSIFICA – “Per noi è molto importante restare nel gruppo delle prime. Inter e Milan sono distanziate, ma stanno facendo un campionato a parte. Ogni partita diventa fondamentale. Tutte fanno fatica a rispettare le rispettive tabelle di marcia e chiunque fa qualche passo falso. E’ una stagione anomala, si gioca tantissimo e occorre gestire al meglio le forze. In classifica siamo comunque messi bene e siamo in buona compagnia, perché intorno a noi ci sono squadre fortissime. Dobbiamo restare lì, tutto passa da ogni singola partita, che va affrontata al massimo. Ormai siamo quasi alla fine del girone d’andata, quindi a metà stagione: si possono già fare i primi bilanci, perché tutte le squadre si sono sfidate”.