Il numero uno dell’Atalanta Pierluigi Gollini è stato costretto ad uscire al 65′ nel match contro il Verona per un problema muscolare al ginocchio sinistro, lo stesso che lo aveva tenuto fuori da agosto. Il portiere italiano salterà sicuramente la partita di Champions League contro il Midtjylland ma rischia di essere indisponibile anche per la trasferta di Serie A contro l’Udinese. Oggi verrà effettuata una risonanza per capire l’entità dell’infortunio.