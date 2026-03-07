Atalanta 2-2 Udinese | Il commento del match: rovinata un’impresa

Terminata da pochi istanti la sfida di campionato tra l’Udinese e l’Atalanta noi non possiamo fare altro che partire con il commento della gara.

Una grande prima frazione di gioco, quella messa referto dalla squadra del Friuli Venezia Giulia con un Atalanta in netta difficoltà con il passare dei minuti e che ha faticato ad arginare le manovre degli uomini della famiglia Pozzo. La rete di Kristensen è un gioiello che permette ai bianconeri di terminare la prima frazione di gioco in vantaggio. Passiamo al commento del secondo tempo <<<