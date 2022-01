Udinese – Atalanta / Il commento del match: “Impossibile fare di più”

La squadra bianconera nonostante l'emergenza ha provato a dare tutto. Non è bastato contro questa Atalanta che si è presa i tre punti

Redazione

Primo tempo

L'Atalanta ha tra le mani il pallino del gioco e cerca di imprimere il suo stile sin dai primi minuti. Si rende subito pericolosa con Muriel, ma il colombiano spara a lato. L'Udinese cerca di ripartire e far male agli orobici con un pressione alta e tantissima corsa. I neroazzurri trovano subito il vantaggio, un gol di testa da parte di Mario Pasalic che riesce a svettare su un cross (deviato) di Giuseppe Pezzella. Non passa molto tempo e la società neroazzurra firma il raddoppio con una grande azione personale da parte di Luis Muriel. L'ex del match esulta, situazione che non va giù ai tifosi bianconeri. Al trentesimo arriva un'ammonizione molto pesante, dato che è indirizzata verso Rodrigo Becao che salterà il prossimo match contro la Juventus. I bianconeri si rendono pericolosi al trentacinquesimo con un ottimo spunto da parte di Deulofeu, ma si oppone in maniera perfetta l'ex Juan Musso. Nel momento migliore della squadra bianconera la Dea riesce a trovare un altro gol, grazie al tiro dell'ucraino Malinovskyi. La prima frazione si conclude sul 3-0 con la società bianconera praticamente impotente.

Secondo tempo

Nel secondo tempo la musica non cambia, la società di Bergamo continua a tenere il pallino del gioco e prova ad addormentare un match che ha pochissimo da dare. L'Udinese però non molla e riesce a trovare il gol che probabilmente riapre la partita. Su un tiro da 30 metri di Molina arriva la deviazione di Djimsiti e il match si porta sul 3-1. Con il passare dei minuti diminuiscono le possibilità per l'Udinese, che cerca comunque di costruire ma non riesce ad avere grandi occasioni da gol. A chiudere l'incontro ci pensa, di nuovo, Luis Muriel. L'attaccante lasciato in campo aperto è infermabile ed infatti firma il 4-1. Il gol della bandiera viene firmato dal portoghese Beto. Il bomber nonostante il recupero last-minute non molla mai e riesce ad accorciare le distanze. L'ultimo sussulto è ancora della Dea ed arriva dai piedi di Maehle, che trova il 5-2. L'Atalanta non si ferma e arriva il 6-2 finale un gol di Pessina, che colma un passivo fin troppo pesante.

Finale

Si conclude un match che vista l'emergenza non deve essere influente sul giudizio della squadra e dell'allenatore. I componenti hanno comunque dato tutto anche se non è bastato contro un team più in forma e pronto per affrontare l'incontro. Una sconfitta pesante, ecco tutti i voti odierni. Le pagelle <<<