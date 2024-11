Atalanta-Udinese | Runjaic: “Avremo le nostre chance, non ci vedo perdenti”

Una partita importante sotto tutti i punti di vista. Non perdiamo altro tempo e partiamo con le dichiarazioni di coach Runjaic in conferenza

Il lunch match della domenica sarà la sfida tra l'Udinese e l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita importante sotto tutti i punti di vista. Non perdiamo altro tempo e partiamo con le dichiarazioni di coach Runjaic in conferenza stampa.

Questa è la partita più difficile che poteva capitare? — "Non ci sono partite semplici e lo sappiamo bene. L'Atalanta è un club di assoluto valore e lo ha dimostrato in Champions League contro lo Stoccarda. Hanno messo dei principi su cui hanno lavorato per anni ed hanno i giocatori adatti per il loro gioco oltre che grande qualità. Una squadra completa sotto tutti i punti di vista e che sta attraversando un ottimo periodo di forma. Noi sappiamo bene cosa ci aspetterà. Quella di dopodomani non è la più difficile, logicamente bisogna resistere contro l'Atalanta e rispondere al fuoco con il fuoco. Bisogna affermarci con i duelli e non bisogna abbandonare i nostri principi di gioco. Non ci vediamo come perdenti".

Su cosa avete lavorato questa settimana? — "Io credo che la nostra squadra sia abbastanza intelligente da capire quando si è giocato bene e quando meno. In quanto allenatore devo parlare con i miei giocatori e chiarire determinate cose. Noi non dobbiamo perdere la rotta e ciò che mi ha disturbato contro la Juventus è che se all'inizio della partita qualcosa non funziona, bisogna comunque reagire. Contro l'Atalanta se non saremo in partita può capitare di fare la stessa fine della sfida con la Juve cioè prendere due gol in poco tempo. Abbiamo bisogno della nostra miglior forma ed avremo le nostre possibilità".

Ha intenzione di tornare sul 3-4-2-1? O una nuova variante? — "Questa è sicuramente una possibilità, ma prima di tutto dobbiamo avere dei principi solidi e di conseguenza si può variare. La nostra intensità resta sempre la stessa indipendentemente dal momento della partita. La pausa nazionali ci darà la chance di provare altre soluzioni e ci regalerà altre possibilità".

Il recupero di Ekkelenkamp? — "Si è preparato bene nel corso di questa settimana ed è in un'ottima forma. Domani vedremo se Ekkelenkamp partirà dal primo minuto e sarà titolare. Parliamo di un calciatore che sta correndo molto bene ed è molto attivo, sono contento di averlo al 100%, stessa cosa vale per Florian Thauvin".

Il punto su Sanchez — "Si sono allungati i tempi di recupero e non si può prevedere al 100% quando un calciatore tornerà a disposizione. Noi lo stiamo aspettando e non vediamo l'ora di vederlo sul campo. Non posso ancora dirvi con precisione quando tornerà a disposizione".

