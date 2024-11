Atalanta-Udinese | Le dichiarazioni di Runjaic: “Non sono felice”

L'Atalanta e l'Udinese si sono date battaglia in una sfida decisamente interessante e dai ritmi elevatissimi. Le parole di Kosta Runjaic

Nicola Badursi 10 novembre - 15:27

L'Atalanta e l'Udinese si sono date battaglia in una sfida decisamente interessante e dai ritmi elevatissimi. Alla fine ha prevalso la squadra neroazzurra guidata da Gian Piero Gasperini. Passiamo alle dichiarazioni di Kosta Runjaic direttamente dal cuore del Gewiss Stadium.

Felice per il gioco o più arrabbiato per la sconfitta? — "Non posso essere felice per il risultato. Oggi abbiamo giocato una delle nostre partite, forse la migliore (soprattutto nel primo tempo). Abbiamo concesso due gol e non siamo stati bravi nel fare la seconda rete. Oggi sono orgoglioso della mia squadra per come hanno affrontato l'Atalanta. Oggi dovevamo essere abili ad affrontare l'Atalanta e crearli problemi sin dall'inizio, ma alla fine tutto quello che conta è il risultato. Andremo a casa con lo zainetto vuoto ad Udine".

Cosa vi manca per chiudere certe partite? — "Sono tante cose, non penso sia un problema d'esperienza. Il nostro è un processo e tutto dipende da quest'ultimo oltre che un po' di sfortuna. Florian ha avuto una grande chance per segnare, ma non è riuscito ad approfittarne. Dobbiamo tornare a lavorare per migliorare i dettagli e non possiamo cambiare così rapidamente certi comportamenti".

Davis può essere un trascinatore? — "Sta portando progressi settimana dopo settimana. Un nuovo giocatore per noi anche perché non lo abbiamo avuto durante la prestagione, non è ancora al suo top top livello. Credo abbia giocato un ottimo match ed ha vinto tantissimi duelli. Tanti step in avanti per il calciatore, ma ora arriva il momento di segnare e so che segnerà tanto nel corso di questa stagione".

Touré è ancora un calciatore da smussare? — "Noi abbiamo diversi giocatori da adattare e Touré è uno di questi".

