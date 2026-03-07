mondoudinese udinese news udinese Atalanta 2-2 Udinese | Le pagelle della redazione: delusione totale

udinese

Atalanta 2-2 Udinese | Le pagelle della redazione: delusione totale

Terminato da qualche istante la sfida di campionato tra l’Udinese e l’Atalanta ecco tutti i voti assegnati al termine dei 90 minuti di gioco
Lorenzo Focolari Redattore 

Atalanta 2-2 Udinese | Le pagelle della redazione: delusione totale- immagine 1

Una prestazione tranquilla in cui viene chiamato in causa poche volte, ma risponde sempre presente.

Fondamentale per l’estremo difensore, riuscì a mettere in fila buone prestazioni, come in questo caso e in replica dopo l’ottima sfida con la Fiorentina.

Voto:6

© RIPRODUZIONE RISERVATA