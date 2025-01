Udinese-Atalanta | Mister Runjaic: “Stiamo migliorando! Sono contento”

" Noi abbiamo fatto tanto lavoro da quest'estate . Adesso inizio a vedere dei match giocati bene sotto tutti i punti di vista e sono contento di come sta lavorando la mia squadra nel corso di queste settimane".

Il punto su Sanchez?

"Oggi ha giocato una buona sfida e questo è un Sanchez solido con tanti alti. Parliamo di un calciatore d'esperienza che sa muoversi negli spazi. Oggi sono felice di come ha giocato ed anche di quanto ha giocato. Il suo livello è ancora in crescendo ed ha ancora bisogno di tempo per diventare sempre più forte".