Atalanta-Udinese | Moviola dell’incontro: il giudizio sui fischi dubbi

La sfida tra l’Udinese e l’Atalanta va in scena alla new balance arena di Bergamo. Ecco tutti i dettagli sui fischi, più dubbi.

La partita tra l’Atalanta di Raffaele Palladino e l’Udinese andata in scena nel corso di questi istanti noi non possiamo fare altro che commentare e giudicare tutti i fischi più dubbi che sono arrivati sul campo della New Balance Arena.