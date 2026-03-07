mondoudinese udinese news udinese Atalanta-Udinese | Moviola dell’incontro: il giudizio sui fischi dubbi

Atalanta-Udinese | Moviola dell’incontro: il giudizio sui fischi dubbi

La sfida tra l’Udinese e l’Atalanta va in scena alla new balance arena di Bergamo. Ecco tutti i dettagli sui fischi, più dubbi.
La partita tra l’Atalanta di Raffaele Palladino e l’Udinese andata in scena nel corso di questi istanti noi non possiamo fare altro che commentare e giudicare tutti i fischi più dubbi che sono arrivati sul campo della New Balance Arena.

Il primo tempo

20’ - Ammonizione corretta per Mlacic, intervento in ritardo e decisione giusta del direttore.

Il secondo tempo

52’ - ammonizione corretta per Martin De Roon appena entrato e la calciatore entra in maniera scomposta sull’avversario e di conseguenza la decisione del direttore è abbastanza chiara.

