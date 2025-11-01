Grande pressione da parte dell'Atalanta, ma effettivamente la squadra di mister Ivan Juric non arriva mai dalle parti di Okoye e tira in porta.
Udinese 1-0 Atalanta | Le pagelle della redazione: Zaniolo è rinato
L'Atalanta e l'Udinese si sono date battaglia nel corso dell'ultima sfida di campionato, ecco tutti i voti assegnati alla fine dell'incontro
Una giornata di grande pressione, ma in cui non è praticamente mai chiamato in causa.
Voto: 6
