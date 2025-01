Udinese-Atalanta | Parla Gasperini: “L’Udinese? Più intensa e fisica”

" Il nostro secondo tempo è stato sicuramente meglio . I primi 45 minuti sicuramente noi e nel totale abbiamo avuto più supremazia noi anche se non ne abbiamo approfittato. Globalmente sottotono e non riuscivamo a smorzare l'intensità dell'Udinese".

Si aspettava qualcosa in più da qualche calciatore?

"Oggi non ci è mancato nessuno, nonostante oggi non sia stata la nostra partita. Oggi Lookman ha fatto una buona partita in fase difensiva. Abbiamo trovato una squadra con più fisicità ed intensità di noi e per questo abbiamo faticato".