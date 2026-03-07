Atalanta-Udinese | Parla Okoye: “Non pensiamo alle assenze”

La sfida tra l’Atalanta e l’Udinese è oramai alle porte poco prima del fischio di inizio ha fatto il punto uno dei perni centrali di questo Udinese stiamo parlando dell’estremo difensore Maduka Okoye . partiamo con le sue parole.

"non dobbiamo pensare alle assenze e non dobbiamo farci influenzare dai giocatori che non ci saranno. L'Atalanta giocherà anche contro il Bayern Monaco e di conseguenza non posso che essere felice di essere qua adesso".