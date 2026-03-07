La sfida tra l’Atalanta e l’Udinese è oramai alle porte poco prima del fischio di inizio ha fatto il punto uno dei perni centrali di questo Udinese stiamo parlando dell’estremo difensore Maduka Okoye. partiamo con le sue parole.
Atalanta-Udinese | Parla Okoye: “Non pensiamo alle assenze”
Maduka Okoye presente nel migliore dei modi la sfida di campionato tra l’Udinese e il nero azzurri di Palladino dell’Atalanta
”non dobbiamo pensare alle assenze e non dobbiamo farci influenzare dai giocatori che non ci saranno. L’Atalanta giocherà anche contro il Bayern Monaco e di conseguenza non posso che essere felice di essere qua adesso”. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata e in uscita. C’è un calciatore che è pronto a salutare il mondo bianconero, tutti i dettagli <<<
