Udinese-Atalante / Parla Nehuen Perez: “Un punto molto importante…”

Il team bianconero non è riuscito a trovare la settima vittoria consecutiva. Comunque ha giocato in maniera molto interessante e soprattutto nel finale ha messo in seria difficoltà una squadra solida come l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Il 2-2 è molto probabilmente il risultato più giusto e questo fa capire a tutti che sia i bianconeri che i neroazzurri non sono così in alto per caso. Al termine del match ha espresso il suo parere Nehuen Perez. Autore di un gol molto importante e che sicuramente dimostra quanto le zebrette siano in crescita. Ecco le dichiarazioni del difensore centrale argentino che ha giocato una delle sue migliori partite da quando è arrivato ad Udine ben due estati fa.