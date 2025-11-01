Una grande vittoria per la squadra bianconera che conquista tre lunghezze ed ha grande voglia di continuare a dare fastidio a tutte le avversarie nel suo campionato. Alla fine del match ha fatto il punto un calciatore importantissimo (se non il più importante) Nicolò Zaniolo.
Udinese 1-0 Atalanta | Parla Zaniolo: “Non ci vogliamo porre limiti”
I bianconeri hanno fatto il punto dopo una grandissima vittoria in campionato. Le dichiarazioni di un calciatore fondamentale come Zaniolo
Quanto valgono questi tre punti?—
"Sono felicissimo perché ho aiutato la squadra a raggiungere i tre punti. Ringrazio i compagni che mi hanno accolto come se fossi già parte della famiglia".
Qual è l'ambizione di questa Udinese?—
"L'ambizione è andare a Roma e provare a dire la nostra. Noi guardiamo partita per partita, settimana dopo settimana e non ci poniamo limiti perché siamo tutti un grande gruppo e siamo tutti amici".
