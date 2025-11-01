Udinese 1-0 Atalanta | Parla Zaniolo: “Non ci vogliamo porre limiti”

"Sono felicissimo perché ho aiutato la squadra a raggiungere i tre punti. Ringrazio i compagni che mi hanno accolto come se fossi già parte della famiglia".

Qual è l'ambizione di questa Udinese?

"L'ambizione è andare a Roma e provare a dire la nostra. Noi guardiamo partita per partita, settimana dopo settimana e non ci poniamo limiti perché siamo tutti un grande gruppo e siamo tutti amici".