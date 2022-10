Udinese-Atalanta / Le parole di Sottil: “Vincere per Toffolini…”

Le prime parole della conferenza non potevano essere che in onore del dirigente storico bianconero, Lorenzo Toffolini: "Andare a salutarlo era il minimo che potevamo fare, per l’ultima volta. Lorenzo resterà nei nostri cuori per sempre. Si deve avere la forza di ripartire, sono sicuro che ci sta osservando da lassù col suo grande sorriso, e domani dobbiamo fare una grande prestazione e vincere soprattutto per lui". Dopo le dichiarazioni di rito nei confronti di uno dei direttori più importanti della storia bianconera (sia recente che passata) ci si è focalizzati sul match. Sottil non ha paura di nessuna squadra, nemmeno l'Atalanta che viaggia spedita forte del suo primo posto.