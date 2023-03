Atalanta-Udinese / Le parole di Perez: “Portare punti a casa è importante”

Si è conclusa da pochi minuti la partita tra l'Udinese di Andrea Sottil e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un match che ha sicuramente fatto divertire anche i tifosi neutrali nonostante la partita sia terminata semplicemente 0-o. Sicuramente questo è un passo in avanti per i ragazzi del tecnico originario di Torino. Nonostante si arrivi ad una sola vittoria negli ultimi diciassette incontri. Ora arriva una seconda trasferta che andrà vinta a tutti i costi contro una società di alto livello come l'Empoli di Paolo Zanetti, ma nel frattempo non perdere le dichiarazioni da parte dei giocatori al termine dell'incontro. Il primo a dire la sua opinione è stato Nehuen Perez.