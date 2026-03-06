Udinese | Da quanto i bianconeri non vincono a Bergamo? I precedenti

L'Udinese di mister Kosta Runjaic si avvicina a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Sabato si scenderà in campo contro l'Atalanta, una squadra che sta lottando per costruire una classifica che possa condurre la squadra alla prossima competizione europea. Nel frattempo andiamo a vedere i precedenti con l'Atalanta e soprattutto da quanto manca una vittoria contro la Dea nelle sue mura amiche.

L'ultimo successo dell'Udinese alla New Balance Arena (ex Stadio Atleti Azzurri d'Italia) è arrivata nel 2016. 1-3 finale con le reti di Zapata, Thereau e Fofana. Sono ben 20 le vittorie dell'Atalanta tra le sue mura amiche, mentre sette quelle dei bianconeri e 21 i pareggi. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Un top verso l'addio <<<