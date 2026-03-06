Atalanta-Udinese | Le probabili formazioni: Runjaic fa le sue scelte

La sfida tra l'Udinese e l'Atalanta si avvicina sempre di più. Una partita fondamentale per la squadra di mister Kosta Runjaic, con un team di primissimo livello che sogna la qualificazione alle prossime competizioni europee. Nel frattempo non possiamo fare altro che andare a vedere la probabile formazione e le scelte di Runjaic e Palladino.
L'Atalanta e l'Udinese si avvicinano al prossimo incontro di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
Atalanta (3-4-2-1): Marco Carnesecchi; Odillon Kossounou. Berat Djimsiti, Honest Ahanor; Raoul Bellanova, Yunus Musah, Mario Pasalic, Davide Zappacosta; Lazar Samardzic, Kamaldeen Sulemana; Gianluca Scamacca. All. Palladino
Udinese (3-5-1-1): Maduka Okoye; Thomas Kristensen, Christian Kabasele, Branimir Mlacic; Kingsley Ehizibue, Jakub Piotrowski, Jesper Karlstrom, Jurgen Ekkelenkamp, Jordan Zemura; Nicolò Zaniolo; Keinan Davis. All. Runjaic
