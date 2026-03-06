Atalanta-Udinese | Le probabili formazioni: Runjaic fa le sue scelte

L'Atalanta e l'Udinese si avvicinano al prossimo incontro di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli

La sfida tra l'Udinese e l'Atalanta si avvicina sempre di più. Una partita fondamentale per la squadra di mister Kosta Runjaic, con un team di primissimo livello che sogna la qualificazione alle prossime competizioni europee. Nel frattempo non possiamo fare altro che andare a vedere la probabile formazione e le scelte di Runjaic e Palladino.