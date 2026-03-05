L'Udinese e l'Atalanta si avvicinano al prossimo incontro di campionato. Questo sabato si scenderà in campo per confermare il buon rendimento dell'ultimo periodo culminato con la vittoria per 3-0 ai danni della Fiorentina. Non possiamo fare altro che andare a vedere il fischietto scelto per il match di questo sabato.
mondoudinese udinese news udinese Atalanta-Udinese | Scelto il direttore del match: tutti i dettagli
udinese
Atalanta-Udinese | Scelto il direttore del match: tutti i dettagli
La sfida tra l'Udinese e l'Atalanta si avvicina a grandi passi, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul fischietto scelto
La scelta finale è capitata su Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Costanzo e Mastrodonato, mentre come quarto uomo Ferrieri Caputi. Al Var la coppia formata da Di Bello e Meraviglia. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Due restano ed uno va, il punto sull'attacco <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA