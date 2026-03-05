Atalanta-Udinese | Scelto il direttore del match: tutti i dettagli

La scelta finale è capitata su Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Costanzo e Mastrodonato, mentre come quarto uomo Ferrieri Caputi. Al Var la coppia formata da Di Bello e Meraviglia. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Due restano ed uno va, il punto sull'attacco <<<