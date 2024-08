Ex Udinese – L’Atalanta fa sul serio per Becao: c’è l’ok del Fenerbache

La Dea ha messo in cima alla lista dei propri desideri per la difesa l'ex centrale dei friulani: contatti in corso

Potrebbe esserci ancora L'Atalanta nel destino dei giocatori bianconeri. Infatti, come riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Dea ha presentato al Fenerbahce un'offerta di prestito con diritto di riscatto per l'ex Udinese Rodrigo Becao.

Dopo Samardzic e Bellanova, al club bergamasco resta solo entrare in contatto con gli agenti del calciatore per comprendere l'eventuale fattibilità dell'operazione. Dopo l'approdo di Laki in nerazzurro, l'Atalanta potrebbe ospitare un altro ex Udinese. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato in entrata, più precisamente all'affare Facundo Gonzalez <<<