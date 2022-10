Udinese-Atalanta / Sottil a fine partita: “Oggi sono molto soddisfatto”

L'Udinese continua a giocare in maniera spensierata. I neroazzurri sono andati avanti per 2-0, ma sappiamo che questa Udinese non muore mai e, infatti, in soli undici minuti sono arrivati i due gol che hanno sancito il pareggio finale. Quello odierno è l'ennesimo incontro che fa capire a tutti che se le zebrette sono così in alto non è per caso. Al termine dell'incontro ha parlato mister Andrea Sottil. Ecco le dichiarazioni di colui che è stato premiato come il miglior tecnico del mese di Settembre.