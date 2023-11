Udinese-Atalanta 1-1 / Il top ed il flop della dodicesima giornata

L'Udinese e l'Atalanta hanno concluso proprio in questi istanti la loro dodicesima giornata di campionato. Una sfida dalle mille emozioni che ha visto continui ribaltamenti di fronte ed anche un team bianconero in forma davvero smagliante. Ecco il top ed il flop al termine dei novanta minuti di gioco.

Il top di giornata (inizia a sembrare facile dirlo) è Festy Ebosele . Il calciatore irlandese è davvero indemoniato in questo periodo della stagione e di conseguenza si merita ancora lo scettro di migliore in campo. La prima giocata che lascia tutti a bocca aperta arriva al ventesimo minuto quando prende una palla all'incirca nella trequarti difensiva e con uno scatto poderoso arriva addirittura davanti al portiere. Viene fermato da Djimsiti in maniera regolare solo per l'arbitro probabilmente. Nel corso della sfida continua comunque a dare filo da torcere soprattutto a Bakker che infatti perde totalmente la sfida con il calciatore irlandese.

Il flop di giornata è brutto dirlo, ma è Isaac Success. Spiace metterlo in questa posizione dopo la partita che ha giocato. Una sfida davvero interessante in cui ha fatto a sportellate con tutti, ma l'errore dal dischetto ha rischiato di essere davvero decisivo. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che metterlo come delusione di una partita giocata nel migliore dei modi da tutta la squadra. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati questo pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese-Atalanta <<<