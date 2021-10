Atalanta – Udinese / Il commento del match: “Beto fenomeno!”

Si scende in campo per la nona giornata di campionato, lo scontro tra Udinese e Atalanta è stato emozionante e ricco di colpi di scena

Sin dai primi minuti si capisce che è l'Atalanta a voler tenere in mano il pallino del gioco e l'Udinese colpisce principalmente di rimessa. Questo tipo d'atteggiamento sembra premiare, dato che al settimo minuto arriva il primo tiro in porta da parte di Pussetto. Da notare sicuramente la partenza di Destiny Udogie, che sin da inizio match, cerca in tutti i modi di sfuggire alla marcatura di Davide Zappacosta. Sempre in ripartenza Beto e Molina vanno vicinissimi al gol, solo che l'esterno argentino non riesce a impattare correttamente il pallone. Nella seconda parte della prima frazione è la Dea a rendersi più pericolosa, ma non riesce quasi mai a produrre vere e proprie occasioni da gol, fino al 39esimo minuto quando Ilicic su assist di Zapata colpisce il palo e la schiena di Silvestri, ma fortunatamente per il gruppo bianconero, il tiro non entra in rete. Subito dopo anche Pasalic ha un'ottima occasione, che viene però sprecata malamente. La prima frazione, si conclude sullo 0-0 grazie alla prestazione dei tre centrali bianconeri che hanno arginato al meglio le manovre della Dea.