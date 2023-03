Atalanta-Udinese | Infortunio Koopmeiners: quanto tempo rimarrà fuori

Brutte notizie per Gasperini e per i fanta allenatori. Il centrocampista dell'Atalanta ha lasciato il terreno di gioco nel corso del primo tempo. Secondo quanto riportato da Dazn, dopo una veloce prima diagnosi, Koopmeiners ha presentato un risentimento muscolare del bicipite femorale sinistro, probabile stiramento. Insomma, il rischio che abbia finito la stagione prematuramente è più che probabile. In attesa dell'esito degli esami strumentali dei prossimi giorni, facciamo a Koopmeiners gli auguri di pronta guarigione.