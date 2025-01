Udinese News – Verso la partita contro l’Atalanta: il bollettino

Si avvicina sempre più la partita contro i bergamaschi, andiamo a vedere quali saranno gli indisponibili, gli squalificati e i diffidati

Quella contro la Dea non sarà una partita dal facile esito e dal superfluo approccio. La squadra di Runjaic dovrà porre la massima attenzione dato che affronterà una formazione candidata per lo scudetto. A tal proposito diamo uno sguardo su chi non ci sarà a causa di squalifiche o infortuni e chi rientra tra i diffidati bianconeri.

Tra gli squalificati abbiamo Lorenzo Lucca a causa di somma ammonizioni. L'ultimo cartellino giallo è stato rimediato contro il Verona e per fortuna il giudice ha optato per una squalifica di un turno soltanto. Tra gli indisponibili ci sono ancora diversi nomi: Okoye è sempre out a causa del suo infortunio allo scafo-lunato del polso destro. Il suo ritorno è stimato per fine Febbraio. Giannetti sembra non aver ancora smaltito l'affaticamento muscolare alla gamba pertanto è da valutare.

Stessa cosa per l'attaccante Keinan Davis, in dubbio per via della sua lesione al polpaccio destro. L'ultimo è Zarraga fermo ai box almeno fino a metà Gennaio a causa di una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Nel settore dei diffidati troviamo Giannetti, Ehizibue e Karlstrom.