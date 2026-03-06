Sfida importante per l'Udinese contro l'Atalanta. Una squadra che deve fare la differenza e soprattutto confermare il gran match dell'andata proprio contro i neroazzurri. Non perdiamo un secondo ed ecco le dichiarazioni di un doppio ex, stiamo parlando di Damiano Zenoni.
mondoudinese udinese news udinese Verso Atalanta-Udinese | Zenoni: “Obiettivo dell’Udinese? Secondo me…”
udinese
Verso Atalanta-Udinese | Zenoni: “Obiettivo dell’Udinese? Secondo me…”
L'Atalanta e l'Udinese si avvicinano di gran passo ai prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
"Guardando l’Udinese da Bergamo, avrei pochi dubbi su come affrontare la partita, il 3-5-2 messo con la Fiorentina ha permesso di trovare la vittoria e sembra sia ben assimilato dalla squadra". Passiamo anche all'obiettivo dei bianconeri: "Per me, l’obiettivo per la squadra deve essere quello di chiudere la stagione in crescendo". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Un titolarissimo non ha ancora rinnovato <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA