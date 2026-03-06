Verso Atalanta-Udinese | Zenoni: “Obiettivo dell’Udinese? Secondo me…”

Sfida importante per l'Udinese contro l'Atalanta . Una squadra che deve fare la differenza e soprattutto confermare il gran match dell'andata proprio contro i neroazzurri. Non perdiamo un secondo ed ecco le dichiarazioni di un doppio ex, stiamo parlando di Damiano Zenoni .

"Guardando l'Udinese da Bergamo, avrei pochi dubbi su come affrontare la partita, il 3-5-2 messo con la Fiorentina ha permesso di trovare la vittoria e sembra sia ben assimilato dalla squadra". Passiamo anche all'obiettivo dei bianconeri: "Per me, l'obiettivo per la squadra deve essere quello di chiudere la stagione in crescendo".