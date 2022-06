Notizie Udinese – L’Atletico lo scarica? / Ecco il futuro di Rodrigo De Paul

La squadra bianconera continua il suo percorso di crescita. Le ultime su un campione ex della società gestita dai Pozzo

Il team bianconero continua il suo momento di crescita , stiamo parlando di una squadra che si è vista in un continuo percorso di miglioramento nell'ultimo periodo. L'obiettivo è proprio quello di continuare a fare bene e sorprendere tutti gli addetti ai lavori. Sicuramente ad inizio anno c'era poca fiducia attorno all'ambiente visto che erano partiti due dei giocatori più significativi della passata stagione (Rodrigo De Paul e Juan Musso). I rimpiazzi sono stati tutti ragazzi giovani o comunque con poca esperienza nella massima serie del calcio italiano. Dopo una stagione, però, tutto sembra essere cambiato ed il talento argentino potrebbe partire anche nel corso di questa estate. Ecco chi non vede l'ora di poterlo riavere .

Un anno fa sembrava tutto per fatto ed il passaggio da parte del fantasista argentino nella società che era Campione d'Italia una semplice questione di tempo. L'addio di Antonio Conte, però, ha cambiato tutte le carte in tavola e di conseguenza l'Udinese ha dovuto trovare un altro acquirente capace di soddisfare le pretese economiche. L'Atletico Madrid si è assicurato il talento, ma l'amore tra la dirigenza meneghina e il fantasista non è mai terminato. Chissà che nel corso di questa estate non possa esserci un vero e proprio ritorno di fiamma. Non solo la beneamata sembra essere interessata. Nelle ultime ore è arrivata un'indiscrezione molto interessante .

Anche la Roma di José Mourinho non vede l'oradi continuare a migliorare e puntare a traguardi sempre più importanti. Per farlo, però, c'è bisogno di qualche investimento sul mercato. Il nome sembra essere stato individuato, stiamo parlando proprio del centrocampista dell'Atletico. Una trattativa che potrebbe andare avanti per parecchio tempo e far esultare tutti i tifosi della "Magica". In conclusione non perderti tutte le indiscrezioni di mercato sulla società friulana. Il dopo Dybala arriva dal Friuli, ecco il suo profilo <<<