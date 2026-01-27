News Udinese – Atta e Davis top player: il focus sul loro match

Arthur Atta e Keinan Davis sono pronti per fare la differenza con il club bianconero. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli

Arthur Atta e Keinan Davis sono senza ombra di dubbio tra gli MVP nel corso dell'ultima sfida di campionato tra Verona ed Udinese. Una partita sensazionale da parte di tutti e due con la difesa del Verona che non è riuscita minimamente ad arginare lo strapotere fisico della squadra. Proprio per questo motivo andiamo a vedere la prestazione nel dettaglio.